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23.03.2026 06:31:29
BR Malls Participacoes SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BR Malls Participacoes SA äußerte sich am 20.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,50 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 BRL je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 449,2 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443,1 Millionen BRL umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,980 BRL. Im Vorjahr waren 0,750 BRL je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,55 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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