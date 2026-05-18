BR Malls Participacoes SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BR Malls Participacoes SA veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BR Malls Participacoes SA ein EPS von 0,160 BRL je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,85 Prozent auf 405,9 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 369,5 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at