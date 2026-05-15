Br stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Br hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,90 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,08 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 8,96 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Br 10,16 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 46,56 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 28,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,03 Prozent auf 35,87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 40,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at