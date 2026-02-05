Br stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Br hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 11,36 JPY gegenüber 10,05 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,87 Prozent auf 8,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Br 10,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at