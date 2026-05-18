Brachium2 Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Brachium2 Capital hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at