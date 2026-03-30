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30.03.2026 06:31:29
Bradespar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bradespar ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bradespar die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,60 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,31 BRL eingefahren. Im Vorjahr waren 2,85 BRL je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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