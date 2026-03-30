Bradespar SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bradespar SA veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -1,76 BRL. Ein Jahr zuvor waren -0,230 BRL je Aktie erzielt worden.

Bradespar SA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,44 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,13 BRL je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at