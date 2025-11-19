Brady: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Brady äußerte sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent auf 405,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 377,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at