Brady Aktie
WKN: 900104 / ISIN: US1046741062
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08.06.2026 17:27:43
Brady Corp Shares Fall 9% Following CEO Transition Announcement
(RTTNews) - Brady Corporation (BRC) shares declined 9.45 percent, losing $8.36 to $80.26 on Monday after the company announced a leadership transition.
The stock is currently trading at $80.26, compared with its previous close of $88.63 on the New York Stock Exchange. During the session, it opened at $86.55 and traded between $79.76 and $88.00. Trading volume reached 208,532 shares, compared with its average volume of 282,350 shares.
The Board of Directors appointed Vineet Nargolwala, a current board member and former chief executive of Allegro MicroSystems, to succeed Russell Shaller as Chief Executive Officer effective June 8, 2026. Shaller informed the board of his decision to retire as both an officer and director of the company and will remain in a consultative role through August 1, 2026, to support the transition.
Brady shares have traded between $65.76 and $99.29 over the past 52 weeks.
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