Brady Aktie
WKN: 900104 / ISIN: US1046741062
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18.05.2026 13:10:56
Brady Corporation Q3 Income Advances
(RTTNews) - Brady Corporation (BRC) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $57.80 million, or $1.21 per share. This compares with $52.26 million, or $1.09 per share, last year.
Excluding items, Brady Corporation reported adjusted earnings of $71.92 million or $1.50 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.8% to $435.24 million from $382.59 million last year.
Brady Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $57.80 Mln. vs. $52.26 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $1.09 last year. -Revenue: $435.24 Mln vs. $382.59 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.20 To $ 5.30
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