Brady Aktie
WKN: 900104 / ISIN: US1046741062
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03.09.2026 12:19:33
Brady Corporation Q4 Profit Declines
(RTTNews) - Brady Corporation (BRC) released earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $45.59 million, or $0.96 per share. This compares with $49.87 million, or $1.04 per share, last year.
Excluding items, Brady Corporation reported adjusted earnings of $70.71 million or $1.48 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.0% to $436.90 million from $397.27 million last year.
Brady Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $45.59 Mln. vs. $49.87 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $1.04 last year. -Revenue: $436.90 Mln vs. $397.27 Mln last year.
FY 2027 Outlook: The Company expects Adjusted Diluted EPS* for the year ending July 31, 2027, to range from $6.25 to $6.75 per share
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