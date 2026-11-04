Brady Morris Engineering: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Brady Morris Engineering präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,16 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Brady Morris Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 140,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 8,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at