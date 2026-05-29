Brady Morris Engineering stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brady Morris Engineering hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,09 INR, nach 75,80 INR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,58 Prozent auf 174,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 266,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 24,78 INR. Im letzten Jahr hatte Brady Morris Engineering einen Gewinn von 106,73 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Brady Morris Engineering 731,05 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 888,85 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at