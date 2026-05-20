Brady stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brady äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 435,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 382,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at