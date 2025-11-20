Brag House hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Brag House hat am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at