17.11.2025 06:31:29
Brahmaputra Infrastructure gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Brahmaputra Infrastructure hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 181,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 907,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 322,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at

