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02.06.2026 06:31:29
Brahmaputra Infrastructure öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Brahmaputra Infrastructure hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 5,09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,59 INR je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,90 Prozent auf 939,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 20,53 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 10,29 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,49 Prozent auf 3,69 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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