Brahmaputra Infrastructure stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brahmaputra Infrastructure lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 6,93 INR. Im letzten Jahr hatte Brahmaputra Infrastructure einen Gewinn von 5,04 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,18 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 907,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at