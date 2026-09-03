Braille Energy Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Braille Energy Systems hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Braille Energy Systems einen Umsatz von 0,9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at