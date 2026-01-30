|
Braille Energy Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Braille Energy Systems hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Braille Energy Systems mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 8,96 Prozent verringert.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahr verkündet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,82 Prozent auf 3,37 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3,14 Millionen CAD gelegen.
