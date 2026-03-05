Braille Energy Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Braille Energy Systems hat am 02.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 0,5 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 41,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Braille Energy Systems 0,9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at