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16.11.2026 06:31:29
Brainbees Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Brainbees Solutions lud am 14.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 INR gegenüber -0,730 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent auf 23,96 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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