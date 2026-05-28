Brainbees Solutions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Brainbees Solutions hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,63 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Brainbees Solutions im vergangenen Quartal 21,63 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brainbees Solutions 19,30 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,900 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -4,110 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 85,48 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 76,60 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at