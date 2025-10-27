BrainCool AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BrainCool AB hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 14,3 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,9 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at