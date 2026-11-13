BrainCool AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BrainCool AB lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,92 Prozent auf 17,3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at