BrainCool AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BrainCool AB hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BrainCool AB -0,040 SEK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BrainCool AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,3 Millionen SEK im Vergleich zu 6,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at