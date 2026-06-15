Brains Technology,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Brains Technology,Inc Registered hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,98 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brains Technology,Inc Registered ein EPS von 16,43 JPY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 353,0 Millionen JPY, gegenüber 425,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at