15.12.2025 06:31:29
Brains Technology,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Brains Technology,Inc Registered hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Brains Technology,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,890 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 255,2 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,2 Millionen JPY in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
