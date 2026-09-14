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14.09.2026 06:31:29
Brains Technology,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Brains Technology,Inc Registered hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 16,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 442,3 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brains Technology,Inc Registered 313,0 Millionen JPY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 33,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 23,95 JPY erwirtschaftet worden.
Brains Technology,Inc Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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