Brains Technology,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

Brains Technology,Inc Registered gab am 16.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 11,05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brains Technology,Inc Registered 6,75 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 382,8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 315,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at