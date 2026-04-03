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03.04.2026 06:31:29
Brainstorm Cell Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Brainstorm Cell Therapeutics hat am 31.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Brainstorm Cell Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,190 USD je Aktie gewesen.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,110 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Brainstorm Cell Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -2,310 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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