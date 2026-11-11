Brainsway: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Brainsway ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brainsway die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Brainsway 0,130 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brainsway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,8 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 45,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at