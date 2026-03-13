Brainsway hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Brainsway hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 ILS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42,3 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47,3 Millionen ILS ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,690 ILS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 180,14 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 18,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 151,83 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at