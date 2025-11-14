Brainsway öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Brainsway ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brainsway die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brainsway 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Brainsway 13,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at