Brainsway präsentierte Quartalsergebnisse

Brainsway hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,200 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Brainsway ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 52,64 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 41,21 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at