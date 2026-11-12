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12.11.2026 06:31:28
Brainsway stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Brainsway lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brainsway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 13,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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