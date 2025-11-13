Brainsway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brainsway präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 ILS je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,4 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brainsway einen Umsatz von 39,0 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at