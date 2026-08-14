Brainsway vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Brainsway hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 ILS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 50,6 Millionen ILS gegenüber 45,2 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at