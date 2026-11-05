Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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05.11.2026 10:51:00
Brake-by-Wire made in China: Bosch baut in Abstatt 750 Jobs ab
Bosch baut bis Ende 2029 in Abstatt 750 Stellen im Bereich Vehicle Motion ab. Neue Bremstechnik wie Brake-by-Wire wird zunehmend mit Kunden in China entwickelt.
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