Bram Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bram Industries ließ sich am 31.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bram Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bram Industries im vergangenen Quartal 13,7 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bram Industries 13,1 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at