Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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16.03.2026 17:12:36
Branche vor "Superzyklus": Shell erwartet deutlichen Anstieg der LNG-Nachfrage
Die Nachfrage nach Flüssiggas wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten erheblich steigen. Das zumindest meint der Ölkonzern Shell. Treiber des Wachstums ist demnach vor allem Asien.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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