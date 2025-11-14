BranchOut Food präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BranchOut Food hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

BranchOut Food vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at