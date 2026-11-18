BranchOut Food präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 58,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at