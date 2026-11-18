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18.11.2026 06:31:28
BranchOut Food: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
BranchOut Food präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 58,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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