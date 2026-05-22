Brand Concepts verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brand Concepts ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brand Concepts die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 904,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 37,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 659,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,870 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 4,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,48 Milliarden INR, während im Vorjahr 2,92 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at