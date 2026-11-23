Brand Engagement Network Aktie
WKN DE: A407HS / ISIN: US1049321086
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23.11.2026 12:56:38
Brand Engagement Network Reports Narrower Loss In Q3
(RTTNews) - Monday, Brand Engagement Network, Inc. (BNAI) announced its third-quarter financial results, reporting a narrower loss, which included a $0.4 million gain on debt extinguishment, primarily from settlements of legacy payables.
Loss for the period was $1.26 million compared to $2.48 million in the previous year.
Revenue rose to $1.96 million from last year's $0.06 million, mainly due to the addition of the MYDAS advertising platform.
Looking ahead, the company plans to focus on integrating the MYDAS business, bringing AI to its media customers and building advertising on its transportation network as it works toward profitability.
In pre-market hours, BNAI was trading at $3.4, up 1.19 percent on the Nasdaq.
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