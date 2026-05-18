Brand Engagement Network verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brand Engagement Network hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brand Engagement Network -0,900 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 900 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at