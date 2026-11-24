Brand Engagement Network hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Brand Engagement Network ein Ergebnis je Aktie von -0,600 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brand Engagement Network im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3166,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at