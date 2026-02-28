28.02.2026 14:43:38

Brand in Bahrain nach iranischen Angriffen

MANAMA (dpa-AFX) - Bei den iranischen Angriffen auf US-Stützpunkte im Nahen Osten ist es in Bahrain zu einem Brand gekommen. An einem Lagerhaus neben dem wichtigen US-Marinestützpunkt im Land stiegen dunkle Rauchwolken auf, wie Anwohner bestätigten. Auf Videos war ein großes Feuer in einem Hafengelände zu sehen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht, auch das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.

Das Kommunikationsbüro des Golfstaats teilte mit, ein Versorgungszentrum der US-Marine sei mit Raketen angegriffen worden. Bahrain beherbergt die fünfte Flotte der US-Seestreitkräfte. US-Amerikaner im Land wurden aufgerufen, zu Hause oder an einem anderen sicheren Ort zu bleiben und die Nachrichten zur aktuellen Lage zu verfolgen./jot/DP/mis

