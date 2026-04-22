Brand Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Brand Industries gab am 19.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,24 ILS. Ein Jahr zuvor waren -0,090 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Brand Industries im vergangenen Quartal 263,0 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 68,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brand Industries 156,1 Millionen ILS umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,660 ILS gegenüber 0,100 ILS im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 862,75 Millionen ILS gegenüber 356,90 Millionen ILS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at