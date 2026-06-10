Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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10.06.2026 16:39:02

Brandbrief an Merz: Pfizer kritisiert Bundesregierung und überdenkt Investitionen

Pfizer beschäftigt in Deutschland Tausende Menschen und forscht hier seit Jahren. Doch die Pläne der deutschen Gesundheitspolitik bereiten dem Konzern Sorgen: In einem Brief kritisiert das Unternehmen die Bundesregierung scharf und stellt seine Investitionen infrage. Zwei weitere Konzerne haben bereits Milliarden-Investitionen gestrichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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